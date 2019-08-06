Екатеринбург, , 06:46 — REGNUM

В Екатеринбурге с 12 августа, в рамках подготовки к отопительному сезону, начнётся третий этап опрессовок магистралей. В пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании» уточнили, что работы завершатся 15 августа.

В процессе опрессовок температура подаваемой воды будет снижена до 40 градусов. Также в ночь с 12 на 13 августа предполагается отключение горячего водоснабжения. В последующие дни испытаний магистралей давлением подачу горячей воды в дома могут ограничить управляющие компании.

Напомним, что первый этап оперессовок прошёл ещё в последних числах мая (с 27 по 30), а второй в конце июня (с 24 по 27). Всего за время первых этапов испытаний трубопровода давлением было выявлено 62 повреждения.