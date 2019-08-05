Брянск, , 21:47 — REGNUM

Штраф за несанкционированные надписи на фасаде жилого дома получил житель Советского района Брянска. Мужчина расписывал стены и тем самым нарушал региональный закон. Молодому человеку за порчу фасада дома предстоит заплатить пять тысяч рублей, сообщили 5 августа в пресс-службе городской администрации.

На заседание административной комиссии в администрации Брянска нарушитель не явился. Его действия попадают под статью «Несанкционированное нанесение надписей рисунков в общественных местах» закона Брянской области №88-З. За рисунки и надписи физическим лицам предусмотрено наказание в виде штрафа от 2 до 5 тысяч рублей. Должностные лица за подобное правонарушение заплатят от 5 до 10 тыс. руб., юридические — от 20 до 50 тыс. руб.

Полиция задержала уличного художника в Советском районе Брянска, где он, никого не опасаясь, днём расписывал дом на улице Фокина. После оформления протокола нарушителя отпустили.