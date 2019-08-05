Есан, , 16:00 — REGNUM

Из-за внезапной жары после сезона дождей в южнокорейской провинции Чхунчхон-Намдо погибло 170 тыс. голов скота. Обэтом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии провинции.

По их словам, в период с 20 мая по 1 августа на 218 фермах региона погибло 165 330 куриц, 2 693 свиней, 6000 перепёл.

В частности, больше всего животных погибло на фермах в городе Нонсан (71 444 голов), а также на фермах в Есане (26 428 голов), на фермах в Пуё (20 737 голов), на фермах в Чхонане (10 309 голов).

Кроме того, в период с 20 мая 57 человек в провинции обратились в больницу с тепловым ударом.

Температура воды также поднялась до 26,7°C. При температуре 28 °C в море начинает гибнуть рыба.

Известно, на побережье провинции расположено 78 морских ферм, на которых выращивают в среднем 2300 особей морского окуня и лобана.