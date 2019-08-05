Ачинск, Красноярский край, , 15:50 — REGNUM

В результате взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае пострадали четыре человека, сообщили 5 августа в региональном отделении Центра медицины катастроф.

«Пострадали четыре человека, которые находились на территории части, — цитирует ТАСС представителя центра. — Они получили ожоги, медицинская помощь оказана амбулаторно».

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа 2019 года стало известно о взрывах в районе войсковой части близ деревни Каменка Ачинского района Красноярского края. В военном ведомстве уточнили, что возгорание произошло в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. В настоящее время пожарные принимают меры по недопущению распространения огня.

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