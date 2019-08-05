Красноярск, , 15:40 — REGNUM

В настоящее время на месте пожара на артиллерийском складе под Ачинском Красноярского края пожарные принимают меры по недопущению распространения огня. По информации пресс-службы Центрального военного округа, на помощь огнеборцам привлечена пожарная бронетехника.

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Как уточнили в военном ведомстве, возгорание произошло днём 5 августа в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, которое расположено на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения ЦВО. Личный состав склада был эвакуирован.

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Как сообщало ИА REGNUM, на место ЧП на территории воинской части под Ачинском направлены силы пожарных по второму номеру сложности. По предварительным данным, в результате взрывов и пожара пострадали два человека. С осколочными ранениями они были доставлены с больницу.

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