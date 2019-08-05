Ачинск, Красноярский край, 5 августа 2019, 15:14 — REGNUM
В результате взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края пострадали два человека, об этом 5 августа ТАСС сообщили в Ачинской межрайонной больнице №1.
«Двоих доставили, у них осколочные ранения, после оказания медицинской помощи будут отпущены домой», — сообщили в больнице.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в экстренных службах сообщили, что на территории воинской части в Ачинском районе произошли пожар и взрыв. На место происшествия были направлены силы пожарных по второму номеру сложности. Для эвакуации также были направлены автобусы.
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