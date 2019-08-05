Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM

Сотрудники полиции Невского района Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства нападения собаки на двухлетнюю девочку на детской площадке. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 4 августа, во дворе дома 80 по Дальневосточному проспекту.

Пострадавшая получила укушенную рану лица и переломом носа, девочку доставили в детскую больницу.

«Мать девочки пояснила, что рядом с указанной собакой (напоминает собаку породы лайка) хозяев не было. По факту произошедшего полицией проводится проверка», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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