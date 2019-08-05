Екатеринбург, , 13:35 — REGNUM

В аэропорту Кольцово города Екатеринбурга задержан гражданин, намеревавшийся вылететь в Китай со скрипкой, на которую у него не оказалось паспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Задержание произошло при таможенном досмотре граждан вылетавших авиарейсом Екатеринбург — Храбин. У одного из пассажиров оказалась в багаже скрипка, которой по предварительным данным более сотни лет и она может являться культурной ценностью, а значит её вывоз необходимо задекларировать. При этом гражданин декларации не оформлял и паспорт на инструмент не представил.

В пресс-службе управления отметили, что скрипка отправлена на экспертизу. Если будет установлена её культурная ценность, а стоимость инструмента превысит 100 тыс. рублей, то мужчина может быть привлечён к ответственности за контрабанду.

Напомним, что ранее в аэропорту Кольцово были задержаны граждане Китая, которые везли в багаже без соответствующего разрешения автозапчасти для сельхозтехники.

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