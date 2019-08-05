Екатеринбург, , 12:46 — REGNUM

В Свердловской области 6 августа будет неблагоприятная погода, и по всему региону объявлено штурмовое предупреждение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В области в этот день будут грозы, сопровождаемые «очень сильными» дождями и порывами ветра в 23−25 м/c.

В МЧС просят жителей принять все необходимые меры безопасности. В ведомстве рекомендуют сократить работы на открытом воздухе и на высоте, отменить запланированный отдых на природе, соблюдать осторожность на дорогах, а также закрыть окна вместе с балконными дверьми в своём жилье.

Напомним, новая неделя началась в Екатеринбурге с дождей. Осадки ожидаются 5,6 и 7 августа.

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