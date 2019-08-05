Ленинский район, , 09:09 — REGNUM

Восточную часть крымского полуострова — Ленинский район — подтопило после обильных осадков, прошедших 3−4 августа, пострадали десятки домов в частном секторе и несколько фермерских хозяйств, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По данным МЧС Крыма, жильцов подтопленных домов эвакуировали. Масштабы ущерба уточняются.

«В Приозёрном прорвало дамбу, 15 домов затопило. Вся живность утонула», — сообщают в соцсетях местные жители.

В администрации Ленинского района корреспондент ИА REGNUM сообщили о том, что проведено экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с происшествием.

«Каждый год с дождями происходит одно и то же. Стоки не работают, с заменой труб по городу всё встало. Хотя бы проект заказали. Интересно, как в этот раз власти будут решать эту проблему? Или опять сосредоточатся на фонтанах за 20 миллионов рублей», — пишут крымчане в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня мощный дождь и отсутствие рабочей ливнёвой канализации спровоцировал потоп в Севастополе. Сильнее всего затопило Казачью бухту, район Генерала Острякова, улицы Шабалина, Кожанова и другие близлежащие улицы. Мощные потоки воды также разрушили дорожное и тротуарное покрытие на спуске Котовского.

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