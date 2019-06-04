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Ещё один житель Чувашии арестован по делу о нападении на бригаду «скорой»

Происшествия

18-летний участник происшествия взят под стражу, так как в марте и мае 2019 года в отношении него были возбуждены два уголовных дела

Чебоксары, 4 июня 2019, 10:41 — REGNUM  В чувашском Новочебоксарске взят под стражу ещё одного человека по подозрению в нападении на бригаду скорой помощи. Его подозревают в нанесении побоев санитару, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

В ходе разбирательств задержан 18-летний житель Новочебоксарска. Решением суда он взят под стражу, так как установлено, что в марте и мае 2019 года в отношении него органами внутренних дел были возбуждены два уголовных дела: его подозревают в грабеже и краже товаров из магазинов города. Ранее был арестован его 26-летний знакомый.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжается расследование уголовного дела по факту нападения на санитара скорой помощи в Новочебоксарске: инцидент произошёл 26 мая во дворе дома № 14 по улице Советской, куда врачи прибыли по вызову. По данным следствия, 26-летний злоумышленник «из хулиганских побуждений подошёл к вышедшему из автомобиля скорой помощи санитару и нанёс ему множество ударов кулаками». Фигурант уголовного дела пояснил, что «был очень сильно выпивший», а санитар «не пускал нас в машину из-за того, что мы были выпившие».

На видео, которое попало в сеть, запечатлено также, как санитар скрутил нападавшего и уложил его на асфальт — в ответ трое знакомых злоумышленника напали на сотрудника скорой.

Читайте ранее в этом сюжете: Напавший на санитара скорой помощи в Чувашии объяснил свой поступок

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Нападения на врачей
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