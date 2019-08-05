Красноярск, , 11:03 — REGNUM

В Красноярском крае и Иркутской области в зоне задымления находятся пять муниципальных образований. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в Сибирском окружном информационном центре, не уточнив, впрочем, о каких именно муниципальных образованиях идёт речь.

«На территории Эвенкийского района Красноярского края распространение дымки на соседние регионы округа не прогнозируется», — говорится в сообщении сибирского полпредства.

По словам полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, лесопожарная обстановка в Красноярском крае и Иркутской области пока остаётся сложной. Принимаются меры по её стабилизации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным Авиалесоохраны, в Красноярском крае на утро 5 августа было зарегистрировано 128 лесных пожаров на общей площади порядка 815 тыс. га, в Иркутской области — 125 пожаров на площади около 613 тыс. га. В обоих регионах действует режим ЧС.

В июле задымление от сибирских пожаров пришло на территорию других округов РФ и даже дошло до Казахстана.

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