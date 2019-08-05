пос. Вижай, 5 августа 2019, 09:58 — REGNUM
В Свердловской области спасатели продолжают поисковую операцию по розыску мужчины и ребёнка, которые пропали после того как опрокинулась их лодка в реке Лозьва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за плохих погодных условий поисковая операция была приостановлена. В регионе бушевал сильный ветер, и прошли ливни, в результате которых уровень воды в реках значительно повысился.
Но спустя сутки поисковая операция была продолжена. Как сообщили в управлении МЧС, на данный момент уровень в реке Лозьва снизился на 19 см. В поисках участвуют 48 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов и волонтёры.
Напомним, что лодка, в которой находились мужчина и мать с тремя детьми перевернулась на реке Лозьва 31 июля. Уже на следующий день были найдены тела женщины и двух детей. Поиски мужчины и ещё одного ребёнка продолжаются до сих пор. Так, 3 августа спасатели и волонтёры обследовали 35 километров реки.
Читайте ранее в этом сюжете: Возобновились поиски пропавших на севере Урала мужчины и ребёнка