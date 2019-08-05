пос. Вижай, , 09:58 — REGNUM

В Свердловской области спасатели продолжают поисковую операцию по розыску мужчины и ребёнка, которые пропали после того как опрокинулась их лодка в реке Лозьва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Спасатели продолжают обследовать акваторию. Сегодня в планах спасателей обследование реки от посёлка Вижай до посёлка Шипичного», — уточнили в пресс-службе управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за плохих погодных условий поисковая операция была приостановлена. В регионе бушевал сильный ветер, и прошли ливни, в результате которых уровень воды в реках значительно повысился.

Но спустя сутки поисковая операция была продолжена. Как сообщили в управлении МЧС, на данный момент уровень в реке Лозьва снизился на 19 см. В поисках участвуют 48 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов и волонтёры.

Напомним, что лодка, в которой находились мужчина и мать с тремя детьми перевернулась на реке Лозьва 31 июля. Уже на следующий день были найдены тела женщины и двух детей. Поиски мужчины и ещё одного ребёнка продолжаются до сих пор. Так, 3 августа спасатели и волонтёры обследовали 35 километров реки.

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