Улан-Удэ, , 09:06 — REGNUM

При наихудшем сценарии поднятия уровня воды в реке Селенга в Улан-Удэ вода выйдет на пойму в ближайшие двое суток. Об этом сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Между тем интенсивность подъёма воды в Селенге на территории Монголии снижается. Кроме того, наблюдается снижение уровня воды в притоках Селенги, в том числе в реке Джида.

«В дальнейшем, с учетом снижения уровней воды в реке Джида и интенсивности подъёма в реке Селенга на территории Монголии, прогнозируется снижение интенсивности подъема уровня воды в бассейне реки Селенга», — сообщили в МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уровень реки в районе Улан-Удэ утром 5 августа достиг отметки 210 см. Выход на пойму ожидается при повышении до 230 см.

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