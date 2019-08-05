Триполи, , 09:08 — REGNUM

В результате удара беспилотника по свадебной процессии в Ливии погибли по меньшей мере 40 человек. Об этом 5 августа сообщает Al Jazeera.

Инцидент произошел на юго-западе страны, также ранения получили десятки человек, все они доставлены в госпиталь, где им оказывается необходимая помощь.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна группировка.

Напомним, начиная с 2011 года, когда войска НАТО вторглись в Ливию и способствовали убийству лидера страны Муаммара Каддафи, ситуация в стране неспокойна. Фактически государство расколото на несколько анклавов, сражающихся друг с другом. Наиболее крупным здесь являются два центра силы — Правительство национального согласия в Триполи и вооруженные силы Халифы Хафтара.

Как передавало ИА REGNUM4 апреля Хафтар начал военную операцию по захвату Триполи, в результате столкновений погибли около 1 тыс. 100 человек, однако ни одна сторона конфликта пока не может взять верх.

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