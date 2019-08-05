Киев, , 08:37 — REGNUM

Из-за сильного дождя и порывов ветра в четырёх областях Украины остаются без света 83 населённых пункта. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Донецкой области обесточены 37 населённых пунктов, в Запорожской — 21, в Луганской — 21 и четыре в Днепропетровской области.

Работники коммунальных служб ликвидируют последствия стихии.

Отметим, что в Луганской области были также обесточены две насосные станции, из-за чего без воды осталось около 27 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее без электричества оставались более 60 населённых пунктов в пяти областях Украины.

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