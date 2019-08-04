Киев, , 21:43 — REGNUM

Более 60 населенных пунктов обесточены в пяти областях Украины из-за непогоды. Об этом сообщили в воскресенье, 4 августа, в пресс-службе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

«В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остаются обесточенными 61 населенный пункт в 5 областях (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Одесская)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что бригады облэнерго привлечены к восстановлению электроснабжения.

Ранее в ГосЧС сообщали о том, что в результате ухудшения погодных условий оказались обесточенными на Украине порядка 40 населенных пунктов.

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