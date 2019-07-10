Киев, , 10:25 — REGNUM

В Киевской области задержали троих мужчин, подозреваемых в изготовлении и распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Правоохранители предварительно провели 12 контрольных закупок метадона.

«В результате проведения ряда санкционированных обысков по адресам проживания участников организованной группы, а также в местах хранения и распространения наркотических средств обнаружены и изъяты 0,5 кг метадона, стоимость которого на чёрном рынке составляет 1 млн гривен (более $39 тыс. — ИА REGNUM )» , — сказано в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов также нашли банковские карты, на которые перечислялись деньги, средства связи, записи учёта продаж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии были осуждены 20 граждан России и Украины, которые продавали наркотики на территории Чебоксар.

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