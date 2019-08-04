Москва, , 18:47 — REGNUM

Мужчину 1989 года рождения, который, по версии следствия, через социальные сети призывал к насилию в отношении детей правоохранителей, задержали в Москве. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

«Установлена личность человека, скрывавшегося под сетевым псевдонимом «Макс Стеклов», — говорится в сообщении. — … Ему уже предъявлено обвинение в совершении указанного преступления».

По версии следствия, подозреваемый 31 июля текущего года опубликовал в соцсети заметку, в которой призвал широкий круг лиц расправляться с детьми обеспечивающих порядок на улицах сотрудников правоохранительных органов. Следовали увидели в этой записи направленный на разжигание вражды преступный умысел.

По данному факту было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», с угрозой применения насилия).