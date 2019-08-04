Москва, , 18:16 — REGNUM

Житель Московской области задержан за призывы к насилию, размещённые в социальной сети, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

По данным СК, автор сообщений, оставленных в интернете 31 июля, призывал «совершать насильственные действия в отношении детей силовиков». Преступным умыслом, считают следователи, являлось возбуждение ненависти к сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.

«Установлена личность человека, скрывавшегося под сетевым псевдонимом «Макс Стеклов». Им оказался житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения», — говорится в информации.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Жителю Подмосковья уже предъявлено обвинение. У него дома проведён обыск, изъят компьютер и телефоны. Следствие выступит с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.