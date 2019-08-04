Эль-Пасо, США, , 03:02 — REGNUM

В результате вооруженного нападения у торгового центра в американском Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек в возрасте от двух до 83 лет. Об этом 3 августа сообщил представитель полиции Эль-Пасо Роберт Гомес, выступая перед журналистами с новой информацией об атаке.

Жертва преступления Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Гомеса, на месте происшествия работают представители местной полиции в сотрудничестве с ФБР.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 20 человек. Возраст жертв варьируется от двух до 83 лет.

Многочисленные пострадавшие, точное количество которых озвучено не было, находятся в настоящий момент в клиниках города: медицинском центре Дель Сол, университетском центре Эль-Пасо и других медучреждениях.

Некоторые очевидцы заявляли о нескольких стрелявших, однако на данный момент по подозрению в совершении масштабного преступления арестован только один подозреваемый. Версии о нескольких атакующих проверяются следствием.

О мотивах, которыми руководствовался убивших два десятка человек преступник, пока ничего не известно.

Свои соболезнования семьям жертв «бессмысленного и отвратительного акта насилия» высказал губернатор Техаса Грег Эббот.

Ранее сообщалось о 19 погибших и 40 раненых в результате стрельбы в приграничном с Мексикой американском городе Эль-Пасо. Полиция задержала 21-летнего подозреваемого в совершении массового убийства.

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