Санкт-Петербург, , 01:11 — REGNUM

Болельщики санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» вступили в драку с бойцами спецподразделения ОМОН у одного из входов на территорию «Газпром Арены», сообщает 3 августа «Спорт-Экспресс».

Потасовка произошла после окончания матча. Причины конфликта, возникшего между правоохранителями и болельщиками, не известны.

Между тем, в сети распространяются видео с места событий. Как следует из видеоряда, сотрудники стадиона и некоторые болельщики пытались погасить внезапно вспыхнувший конфликт.

Как сообщалось ранее, матч четвертого тура чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и «Краснодар» закончился с равным счетом 1:1.

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