Москва, , 15:35 — REGNUM

На Пушкинской площади провокаторы распылили перцовый газ против сотрудников полиции, обеспечивающих правопорядок. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что Пушкинская площадь является одним из мест сбора сторонников внесистемной оппозиции, которые собирались провести сегодня несанкционированное шествие по московских бульварам.

Правоохранительные органы изначально заявили, что акция является несогласованной и все кто попытаются принять в ней участие — нарушают закон.

Несколько десятков оппозиционеров собрались на Пушкинской площади. Полиция обратилась к ним с просьбой разойтись, но те не вняли. Начались единичные задержания. В этот момент провокаторы распылили в сторону шеренг полиции перцовый газ. Тогда полиция задержала несколько десятков человек.