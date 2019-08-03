Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 13:49 — REGNUM

В Красноярском крае потушили труднодоступный лесной пожар в заповеднике «Тунгусский». Как сообщили ИА REGNUM 3 августа в краевом министерстве лесного хозяйства, пожарные федеральной Авиалесоохраны ликвидировали возгорание, возникшее на непроходимой территории из-за сухой грозы, вручную. Лесопожарную технику туда доставить невозможно из-за отсутствия дорог.

На место пожара на вертолёте Ми-8 направились 80 авиапожарных федеральной Авиалесоохраны.

В минлесхозе напомнили, что в заповеднике в конце июля остановили распространение огня на площади 1 570 га. Затем огнеборцы занимались дотушиванием. Полностью пожар потушили 2 августа.

Напомним, территория заповедника образована на месте падения Тунгусского метеорита.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 3 августа в Красноярском крае было зарегистрировано 135 лесных пожаров на общей площади более 1,1 млн га.

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