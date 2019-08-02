Владикавказ, , 12:18 — REGNUM

При пожаре в производственном цехе во Владикавказе пострадали 12 человек. Семеро из них госпитализированы. В настоящее время огонь потушен, сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе МЧС по Северной Осетии.

Сообщение о пожаре в помещении по обработке шерсти по улице Доватора поступило около 08:00. По данным СМИ, цех загорелся после взрыва газа. Огнем было охвачено более 1500 кв. м.

Пожару присвоен третий ранг сложности. К тушению привлечено 186 человек и 45 единиц техники, передает Осетия-Ирыстон. В настоящее время огонь потушен на площади около 750 кв. м.