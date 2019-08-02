Красноярск, , 11:00 — REGNUM

Наиболее сложная лесопожарная обстановка в Сибири складывается в Красноярском крае и Иркутской области. В этих регионах усилены меры по борьбе с лесными пожарами, сообщили ИА REGNUM 2 августа в Сибирском окружном информационном центре.

Лесные пожары (cc) skeeze

Приведены в готовность аэромобильные группировки МЧС России общей численностью 504 человека.

В красноярском крае 2 августа зарегистрировано 129 пожаров, в пятикилометровой зоне находятся два населённых пункта. В Иркутской области действуют 136 пожаров, в пятикилометровой зоне — один населённый пункт.

В тушении задействована аэромобильная группировка МЧС России в составе 146 человек. Используется 21 единица техники.

В тушении также помогают четыре самолёта Бе-200 и три вертолёта Ми-9 МЧС России, десять самолётов Ил-76 и семь вертолётов Ми-8 от Минобороны РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, площадь лесных пожаров в Красноярском крае на утро 2 августа составляла более 1,1 млн га.

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В Иркутской области, по данным Авиалесоохраны, площадь возгораний превышает 700 тыс. га.

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