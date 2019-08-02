Новосибирск, , 10:56 — REGNUM

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора одной из крупных новосибирских дорожно-строительной компаний — ООО «Сибавтобан». Дело возбуждено по статье «Частичная невыплата заработной платы свыше трёх месяцев» (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Как выяснилось в ходе предварительного следствия, гендиректор «Сибавтобана», имея на счетах достаточное средств и возможность, с декабря 2018 года не выплачивает работникам зарплату. За это время зарплату не получили 446 человек на общую сумму 53,8 млн рублей.

Следователи изъяли документы и назначили бухгалтерскую судебную экспертизу. Расследование дела продолжается.

Отметим, что в настоящее время официальный сайт компании не работает. На главной странице говорится, что он «закрыт на техническое обслуживание».

Напомним, что весной 2019 года в суд поступило исковое заявление от ООО «Спецтранстрой» о банкротстве ООО «Сибавтобан».