Новосибирск, 2 августа 2019, 10:56 — REGNUM
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора одной из крупных новосибирских дорожно-строительной компаний — ООО «Сибавтобан». Дело возбуждено по статье «Частичная невыплата заработной платы свыше трёх месяцев» (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.
Как выяснилось в ходе предварительного следствия, гендиректор «Сибавтобана», имея на счетах достаточное средств и возможность, с декабря 2018 года не выплачивает работникам зарплату. За это время зарплату не получили 446 человек на общую сумму 53,8 млн рублей.
Следователи изъяли документы и назначили бухгалтерскую судебную экспертизу. Расследование дела продолжается.
Отметим, что в настоящее время официальный сайт компании не работает. На главной странице говорится, что он «закрыт на техническое обслуживание».
Напомним, что весной 2019 года в суд поступило исковое заявление от ООО «Спецтранстрой» о банкротстве ООО «Сибавтобан».