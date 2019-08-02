Загреб, , 11:20 — REGNUM

Хорватская полиция сообщила, что шесть человек, в том числе 10-летний ребенок, были застрелены в столице страны, Загребе, 2 августа сообщает Daily Mail.

Сотрудники полиции обнаружили тела поздно вечером в четверг, 1 августа, в тихом районе Загреба. Помимо ребенка, погибли двое мужчин и три женщины. 7-месячный ребенок был найден живым.

Полиция оцепила большую часть хорватской столицы и преследовала подозреваемого, который после долгой погони покончил с собой утром пятницы, 2 августа.

Как сообщили хорватские СМИ, одними из жертв жестокой расправы оказались бывшая жена подозреваемого и ее партнер.