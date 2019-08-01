Иркутск, , 07:32 — REGNUM

В Иркутске в результате аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Kia погибли два человека и ещё 10 пострадавших были госпитализированы. Об этом сообщает со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области «Твой Иркутск».

По данным правоохранительного ведомства, пассажирский автобус следовал по маршруту Аэропорт — Ж/д вокзал. Удалось выяснить личность погибшего водителя легкового автомобиля — им оказалась женщина 1988 года рождения. Сообщается, что у нее остался четырехлетний сын.

Напомним, столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Иркутске произошло 1 августа на плотине ГЭС. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia Soul. Погибли водитель легкового автомобиля и пассажирка автобуса.

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