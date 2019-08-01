Волжский, Волгоградская область, 1 августа 2019, 13:08 — REGNUM
В исправительную колонию города Волжский Волгоградской области злоумышленники пытались доставить наркотики при помощи арбалета, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
Стрелковое оружие и стрелы к нему обнаружили сотрудники ИК-12 вместе с инспекторами ГИБДД в автомобиле, который задержали на режимной территории учреждения. К стрелам арбалета клейкой лентой были прикреплены пять полимерных свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в пакетах находился синтетический наркотик, общим весом более 19 граммов.
Правонарушение предотвратили благодаря отработке оперативной информации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.