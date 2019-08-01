Пусан, Южная Корея, , 13:03 — REGNUM

На побережье вблизи южнокорейского города Пусана вновь обнаружили синекольчатого осьминога. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей исследовательского института National Institute of Fisheries Science.

По их словам, 31 июля в 21:30 по местному времени на побережье Ильгван в уезде Киджан, входящего в состав города-метрополии Пусана, был обнаружен синекольчатый осьминог размером с ладонь взрослого человека.

Известно, что синекольчатый осьминог является одним из самых ядовитых животных в мире. В яде данного вида осьминога содержится тетродотоксин, оказывающий нервно-паралитическое действие.

Также 31 июля в 25 км от побережья Пусана в сетях одного из судов была найдена мертвая 192 сантиметровая тихоокеанская сельдевая акула.

«На сколько нам известно, тихоокеанская сельдевая акула ни разу не нападала на человека. Однако если вы все же повстречаете акулу в море, не следует делать резких движений и лишний раз привлекать ее внимание к себе», — сообщили специалисты.

Известно, что в 2013 — 2014 года на пляже Хэундэ были установлены устройства для отпугивания акул, однако в последствии их убрали из-за финансовых проблем.