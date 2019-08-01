Сухум, , 11:20 — REGNUM

Гражданин Грузии Александр Капанадзе был задержан за незаконное пересечение государственной границы из Грузии в Абхазию 23 июля 2019 года в районе н.п. Абаакыт Галского района. Факт нарушения госграницы был выявлен в ходе проведения сотрудниками Службы госбезопасности Абхазии и Пограничным управлением ФСБ РФ в Абхазии совместных мероприятий по обеспечению охраны границы.

Суд Галского района постановил заключить Капанадзе под стражу на 2 месяца, сообщили 31 июля на сайте службы госбезопасности Абхазии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 27 июня Абхазия объявила о временном ограничении на пресечение государственной границы Абхазии с Грузией. Был ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан Абхазии на территорию Грузии.

11 июля служба госбезопасности Абхазии сообщила о задержании гражданина Грузии Беглара Тсилосани, незаконно пересекшего границу с Абхазией.