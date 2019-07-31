Красноярск, , 08:42 — REGNUM

В Красноярском крае по состоянию на 00:00 (мск) 31 июля было зарегистрировано 110 лесных пожаров на общей площади 1 065 272 га. В том числе, как сообщили ИА REGNUM в ФБУ «Авиалесоохрана», работы по активному тушению проводились по 47 пожарам на землях лесного фонда на площади 21 963 га. Кроме того, один пожар на площади 1570 га действует в красноярском заповеднике «Тунгусский».

В тушении задействовано 313 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана», 36 авиапожарных из Тувы, 50 авиапожарных из Томской области, 12 авиапожарных из Новосибирской области.

Также в регионе действуют так называемые пожары-«отказники», их площадь огромна. На 00:00 (мск) 31 июля таких пожаров в Красноярском крае было зарегистрировано 62 на площади 1 041 739 га.

Работы по тушении пожаров-«отказников» (так их называют экологи и общественность — прим. ИА REGNUM ), действующих на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда и контролируемых космическим мониторингом, прекращены на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС. Соответствующее решение комиссия принимает, если, по мнению её членов, по этим пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро на 30 июля действовало 97 лесных пожаров на площади около 1 003 200 га.

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