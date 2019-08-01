Красноярск, , 08:21 — REGNUM

В Богучанском районе Красноярского края, где действуют лесные пожары, работает авиация МЧС России. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 августа в региональном агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В агентстве уточнили, что в районе работают самолёт-амфибия Бе-200 и вертолёт Ми-8. В частности, Бе-200 за прошедшие сутки совершил в Богучанском районе три слива, сбросив в очаг пожара 27 тонн огнегасящей жидкости. Вертолёт Ми-8 совершил пять сливов (15 тонн огнегасящей жидкости). Также на вертолёте в эвенкийский поселок Оскоба прилетели 18 сотрудников МЧС.

После сброса воды на кромку пожара огнеборцы начинают локализацию очага возгорания.

В Богучанском районе также работают сотрудники МЧС из Хакасии и Кузбасса.

По данным Авиалесоохраны, на 1 августа в Красноярском крае действует более 100 лесных пожаров на общей площади порядка 1,097 млн га.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров.