Иерусалим, 1 августа 2019, 07:56 — REGNUM
Израильские военные 1 августа застрелили палестинца, открывшего по ним стрельбу. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщили израильские военные.
В заявлении военных говорится, что «нападавший открыл огонь по военнослужащим», проникнув через «стену безопасности» Израиля вдоль границы с Газой.
«Силовики открыли по нему огонь, в результате чего нападавший погиб, — говорится в сообщении. — В результате обстрела один офицер получил ранения средней тяжести, еще двое военнослужащих получили легкие ранения».
Ранее представители органов здравоохранения на палестинской территории сообщили, что в пятницу, 25 июля, израильские военные застрелили палестинца во время акции еженедельных протестов на границе с Газой.