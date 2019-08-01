Иерусалим, , 07:56 — REGNUM

Израильские военные 1 августа застрелили палестинца, открывшего по ним стрельбу. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщили израильские военные.

В заявлении военных говорится, что «нападавший открыл огонь по военнослужащим», проникнув через «стену безопасности» Израиля вдоль границы с Газой.

«Силовики открыли по нему огонь, в результате чего нападавший погиб, — говорится в сообщении. — В результате обстрела один офицер получил ранения средней тяжести, еще двое военнослужащих получили легкие ранения».

Ранее представители органов здравоохранения на палестинской территории сообщили, что в пятницу, 25 июля, израильские военные застрелили палестинца во время акции еженедельных протестов на границе с Газой.