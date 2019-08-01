Благовещенск, , 06:59 — REGNUM

В Амурской области оценили предварительный ущерб от потери урожая из-за паводка. По расчётам специалистов он составит не менее 1,5 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным областного правительства, пострадал урожай на площади в 140 гектаров. Ранее минсельхоз прогнозировал рекордный урожай овощей в регионе. Но идущие каждый день ливневые дожди только усугубляют ситуацию — возможно, потери будут ещё больше.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область переживает сильнейший паводок. В некоторых районах уровень воды уже превысил максимум при наводнении 2013 года. Город Белогорск уходит под воду, в некоторых районах люди передвигаются только на лодках, двухметровые заборы полностью скрыты под водой.