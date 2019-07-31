Каланга, , 15:11 — REGNUM

Житель острова Лвабасва в районе Каланга, 39-летний Абдул Ньенже был признан виновным в изнасиловании своих двух дочерей и был приговорен к 30 годам тюремного заключения. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на свои источники.

По данным следствия, мужчину задержали местные жители, заставшие его на месте преступления, когда он насиловал свою 14-летнюю дочь. Девочка рассказала полиции, что неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны отца.

Также установлено, что Ньенже, который развелся со своей женой в 2018 году, неоднократно насиловал дочерей.

Судья Уинфред Набасинда приняла сторону обвинения и приговорила Ньенже к 30 годам заключения.