Екатеринбург, , 12:35 — REGNUM

В Екатеринбурге двое участковых уполномоченных полиции уволены из органов МВД, в связи с утратой доверия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Соответствующее представление по итогам проверки внесла прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга на имя начальника полиции города.

Напомним, что в результате проверки надзорными органами было установлено нарушение федерального закона о противодействии коррупции.

Установлено, что двое участковых полиции получили материальное вознаграждение товаром от владельца магазина одежды и парфюмерии за не привлечение его к ответственности за торговлю контрафактной продукцией. По данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению в мелком взяточничестве.