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В распоряжении издания «Аргументы недели» оказалась копия заявления в правоохранительные органы от компании Mansfield Executive Limited, авторы которого сообщают о давлении на потерпевших от действий безнесмена Альберта Худояна с целью отказа от претензий к девелоперу.

Как сообщает издание, 25 июля на связь с потерпевшей стороной вышел человек, представившийся адвокатом владельца Optima Development Ашотом. На встрече, которая состоялась в тот же день поздно вечером, он предложил 5 млн долларов за отказ от претензий к Худояну. По данным «Аргументов недели», адвокат пояснил, что уголовное дело в отношении Альберта Худояна в любом случае якобы скоро будет закрыто благодаря покровительству «армянской диаспоры» и, в частности, высокопоставленных силовиков — советника руководителя Следственного департамента МВД РФ Артура Авакяна и заместителя генпрокурора Юрия Карапетяна, который имеет влияние на первого замгенпрокурора Виктора Гриня.

В качестве доказательства адвокат показал и даже разрешил сфотографировать письмо из Следственного департамента МВД, на четырех листах описывающее многочисленные нарушения в ходе расследования, сообщает ИА «Росбалт». Ашот пообещал, что в случае отказа это письмо в кратчайшие сроки найдет адресата, а в отношении самих потерпевших будет возбуждено уголовное дело.

«Нами было подготовлено и подано заявление по факту давления на нашего доверителя, — рассказал ИА «Росбалт» руководитель уголовной практики адвокатского бюро А-ПРО адвокат Mansfield Executive Limited Валерий Волох. — Сам факт давления был зафиксирован посредством аудиозаписи, сделаны фотографии встречи — мы исходим из того, что всем этим недружественным действиям будет дана правовая оценка и приняты соответствующие решения».

«К сожалению, довольно распространена ситуация, когда оппоненты используют недобросовестные методы давления на правосудие, — отметил Волох. — В ходе встречи оппонент неоднократно ссылался на высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов — даже на первого заместителя генерального прокурора Виктора Яковлевича Гриня. Я более чем уверен, что это неприкрытая ложь для достижения своих интересов — никогда представители силовых структур не будут ввязываться в подобные авантюры. Вероятнее всего, они никогда не слышали ни о Худояне, ни о том, что их имена используют в качестве меры давления на правосудие. На их месте я бы пристально изучил этот факт».

«Также, — рассказал адвокат Mansfield Executive Limited, — мы изучили фотографии письма, фигурировавшего на встрече. Могу сказать, что и форма, и содержание у этого письма очень необычные. Первое, что бросается в глаза, — это даты: письмо подписано спустя более чем две недели после возврата уголовного дела Следственным департаментом. Согласно протоколу, такие письма должны прикладываться непосредственно к уголовному делу, любые отклонения недопустимы. По содержанию мы считаем, что имеет место передергивание фактов и попытка запутать следствие. Как пример, в качестве недостатков следствия указано отсутствие установленной связи у доверителя и компании Mansfield Executive Limited — помимо того, что он собственник компании, в распоряжении следователя есть оригинал генеральной доверенности. Складывается неприятное ощущение, что целью письма ставится не устранение недостатков следствия, а скорейшее освобождение обвиняемого в хищении 150 млн долларов от какой бы то ни было ответственности. Мы все же надеемся, что эти грязные приемы не возымеют успеха, правоохранительные органы займутся этим вопросом и мы получим справедливое и беспристрастное судебное разбирательство».

Если по результатам рассмотрения заявления указанные факты подтвердятся, отмечают «Аргументы недели», в отношении Альберта Худояна и причастных лиц может быть возбуждено новое уголовное дело — уже за препятствование правосудию.

Напомним, Альберт Худоян был задержан 14 июня. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 10 лет лишения свободы. По версии следствия Худоян, введя в заблуждение своих бизнес-партнеров, искусственно вывел совместное предприятие из-под их контроля через отчуждение их долей в счет погашения займов в подконтрольных себе же компаниях и в дальнейшем продал получившуюся структуру, тем самым нанеся ущерб на сумму не менее 2 млрд рублей.