Санкт-Петербург, 31 июля 2019, 11:17 — REGNUM
Водитель автомобиля BMW утром 31 июля выехал на встречную полосу Невского проспекта, где столкнулся с четырьмя машинами. Автомобиль виновника аварии опрокинулся, водитель скрылся. В ДТП пострадала женщина-водитель другого автомобиля.
«Чудеса на виражах. БМВ на Невском проспекте прилег на двери», — сообщили очевидцы аварии в соцсети, разместив фото и видео последствий ДТП.
Позже в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили, что ДТП произошло в 08:10 мск у дома 37/52 по Невскому проспекту — это у перекрестка с Садовой улицей.
«Неустановленный водитель, управляя автомобилем BMW, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Ford Kuga, Mercedes-Benz, Citroen и Opel Corsa», — отметили в дорожной полиции.
После столкновения BMW опрокинулся на бок. Водитель автомобиля «Форд», женщина 1983 года рождения, доставлена в больницу в удовлетворительном состоянии. Идет проверка.