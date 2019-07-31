Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM

Водитель автомобиля BMW утром 31 июля выехал на встречную полосу Невского проспекта, где столкнулся с четырьмя машинами. Автомобиль виновника аварии опрокинулся, водитель скрылся. В ДТП пострадала женщина-водитель другого автомобиля.

ДТП на Невском проспекте (цитата группы «ДТП и ЧП") Https://vk.com/spb_today

«Чудеса на виражах. БМВ на Невском проспекте прилег на двери», — сообщили очевидцы аварии в соцсети, разместив фото и видео последствий ДТП.

Позже в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили, что ДТП произошло в 08:10 мск у дома 37/52 по Невскому проспекту — это у перекрестка с Садовой улицей.

«Неустановленный водитель, управляя автомобилем BMW, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Ford Kuga, Mercedes-Benz, Citroen и Opel Corsa», — отметили в дорожной полиции.

После столкновения BMW опрокинулся на бок. Водитель автомобиля «Форд», женщина 1983 года рождения, доставлена в больницу в удовлетворительном состоянии. Идет проверка.