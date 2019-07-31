Бангалор, Индия, , 08:22 — REGNUM

В индийском штате Карнатака в реке близ города Мангалуру обнаружено тело основателя сети кофеен-закусочных Caf Coffee Day Ви Джи Сиддхартхи. Об этом передает Associated Press со ссылкой на источники в полиции.

«Тело основателя Cafe Coffee Day В. Д. Сиддхартхи опознано», — сообщил комиссар полиции Сандип Патель. Других подробностей он не предоставил.

Известно, что Сиддхартха выехал из Бангалора в понедельник, 29 июля, оставив свою машину возле моста в районе Дакшина Каннада в штате Карнатака. Бизнесмен попросил водителя подождать, пока он прогуляется возле моста. Однако через два часа он так и не вернулся, и водитель позвонил в полицию.