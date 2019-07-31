Мехико, , 07:29 — REGNUM

Мексиканский журналист Рохелио Баррагана, освещавший работу полиции в мексиканском штате Герреро, был найден мертвым в багажнике автомобиля с «пулевым ранением и признаками пыток». Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на сообщение местной полиции.

Тело Баррагана, директора интернет-портала, имевшего широкую аудиторию на юге страны, было обнаружено в соседнем штате Морелос.

«В него (журналиста) стреляли по крайней мере дважды, на теле были следы пыток», — сообщили в полиции.

Стражи порядка ведут расследование. Связано ли убийство Рохелио Баррагана с его работой пока неизвестно.