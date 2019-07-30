Атлантик-Сити, США, , 16:55 — REGNUM

Власти Пенсильвании сообщили, что отец погиб, спасая своего купавшегося в океане сына, которого стало уносить течением от берега Атлантик-Сити, 30 июля сообщает ASSOCIATED PRESS.

Спасатели МЧС прибыли на пляж около 9: 30 утра в понедельник, 29 июля, получив сообщение о тонущем ребенке.

Спасатели были еще в пути, когда 59-летний отец ребенка бросился в воду в воду на помощь своему 11-летнему сыну, сумев вытолкнуть его на берег. Мужчина обессилел, и бывший полицейский, оказавшийся на пляже, попытался вытащить его с помощью доски для буги-серфинга.

Прибывшие вскоре спасатели доставили обоих мужчин на берег, но отец ребенка не подавал признаков жизни, врачи в больнице констатировали смерть. Бывший полицейский не пострадал.

Имя отца ребенка пока не названо. Ребенок проходит курс лечения в больнице.