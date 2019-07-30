Чебоксары, , 14:37 — REGNUM

В чувашском Новочебоксарске вынесен приговор 58-летнему жителю города, который обвинялся в покушении на изнасилование своей престарелой матери и побои. Злоумышленник, ранее судимый за убийство и кражу, получил четыре года лишения свободы, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствие началось после того, 13 декабря 2018 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, побил свою 79-летнюю мать деревянной вешалкой и палкой. Выяснилось, что 25 июля он попытался изнасиловать её, заманив к себе в комнату и заперев дверь. Крики услышал другой сын, который выбил дверь и пресёк преступление, о котором в правоохранительные органы семья заявлять не стала.

Мужчина признан виновным в покушении на изнасилование и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ему назначено четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу

В следственном управлении отмечают, что злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе имеет непогашенные судимости за убийство и кражу, истязание и угрозы убийством. В органы внутренних дел внесено представление о необходимости повышения эффективности работы по предупреждению рецидивной преступности.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в чувашском Новочебоксарске завершился суд над 27-летним горожанином, который обвинялся в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Пострадавшей стала его жена. Ему назначено 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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