Чебоксары, , 10:28 — REGNUM

В чувашском Новочебоксарске завершился суд над 27-летним горожанином, который обвинялся в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Пострадавшей стала его жена, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл 11 марта 2019 года в Новочебоксарске. Следствием и городским судом установлено, что злоумышленник, угрожая ножом, вынудил свою супругу проехать к гаражному боксу, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

«Затем приставил к горлу отвёртку и изнасиловал», — сказал Олег Дмитриев.

Суд признал 27-летнего мужчину, являющегося индивидуальным предпринимателем, виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством»). Ему назначено 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Отметим, что в июне 2019 года в Новочебоксарске направлено в суд уголовное дело в отношении 57-летнего безработного мужчины, которого обвиняют в попытке изнасилования своей 79-летней матери. Согласно материалам дела, пожилую женщину спас другой сын, услышав крики матери и выбив дверь в комнату брата. Расследование началось после того, как 13 декабря 2018 года пожилая женщина была избита вешалкой и палкой.

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