Улан-Удэ, , 06:03 — REGNUM

31 июля в Бурятии пройдёт проверка работоспособности системы экстренного оповещения населения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, С 10.00 до 11.00 по местному времени будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения».

Речевой сигнал повторяется три раза. В связи с этим специалисты ведомства призвали жителей и гостей Бурятии соблюдать спокойствие.

«Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является одной из основных задач гражданской обороны. В Республике Бурятия комплексная система экстренного оповещения населения впервые была апробирована в ноябре 2013 года», — сообщили в пресс-службе, добавив, что сигналы сирены были слышны в городе Улан-Удэ, а также в ряде районов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27−28 июля на юге республики поднялся уровень воды в реках Джида, Алцак и Армак. Региональные власти заявили, что ситуация с паводками находится под контролем, но всё может измениться в несколько часов. Жители Улан-Удэ опасаются повторения большого наводнения 1993 года, когда под водой оказалась все Левобережье города. Однако если тогда оно было застроено редкими дачными посёлками, то сегодня там проживают десятки тысяч человек.

Читайте также:

Наводнение в Бурятии: отрезан район, подтоплено самое красивое село России

Ситуация может измениться в несколько часов — власти Бурятии о наводнении