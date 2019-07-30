Плевля, 30 июля 2019, 02:04 — REGNUM
Два человека серьёзно пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса у города Плевля (Черногория), переедет RTCG.
Авария произошла 29 июля вечером: автобус, следовавший в Сербию, столкнулся с легковой машиной и упал в кювет.
Всего пострадал 41 человек. Три человека госпитализированы в Сербии, остальные размещены в больницах в Черногории. Жители Черногории массово сдают кровь для пострадавших.
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