Саратов, , 15:49 — REGNUM

В Саратове вынесен приговор жителю Кирова, которого обвинили в серии преступлений. Следствие установило, что злоумышленник изготавливал в квартире взрывчатые вещества для подрыва банковских терминалов, сообщили ИА REGNUM в УФСБ по Саратовской области.

Разбирательства начались в декабре 2018 года, когда в многоэтажном доме в Саратове произошёл пожар. После того, как возгорание было потушено, при осмотре помещения обнаружили компоненты для изготовления взрывчатого вещества, два поддельных паспорта, банковские карты и 60 незарегистрированных телефонных сим-карт.

«При изготовлении взрывоопасного вещества произошла неконтролируемая химическая реакция, которая привела к взрыву и пожару в квартире», — говорят в УФСБ по Саратовской области.

По подозрению в преступлении был задержан житель Кирова, который, как установило следствие, изготавливал взрывчатое вещество. По данным управления, злоумышленник планировал использовать его для подрыва банковских терминалов на Саратовской области.

Причастность мужчины к террористической деятельности не подтвердилась.

18 июля 2019 года заводской районный суда Саратова признан кировчанина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»), ч. 1 ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»), ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов»). Ему назначено четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Также он оштрафован на 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Саратове вынесен приговор мужчине, который находился в федеральном розыске за то, что не сообщил о преступлении. Мужчина знал о том, что его знакомый планировал уехать в Сирию для участия в международной террористической организации.

Подробнее: Житель Саратова ответил за друга-экстремиста, пытавшегося уехать в Сирию