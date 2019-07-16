Саратов, , 12:23 — REGNUM

В Саратове вынесен приговор мужчине, который находился в федеральном розыске за то, что не сообщил о преступлении. Мужчина знал о том, что его знакомый планировал уехать в Сирию для участия в международной террористической организации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Саратовской области.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении») было возбуждено после разбирательств в отношении жителя Саратова, осуждённого в январе 2019 года за приготовление к преступлению и участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом (ч. 3 ст. 30 УК РФ; ч. 2 ст. 208 УК РФ). Решением суда саратовец получил шесть лет колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

В ходе следствия УФСБ по Саратовской области был установлен знакомый осуждённого, который «обладал достоверными сведениями о попытках» саратовца выехать в Сирию для вступления в террористическую организацию и «не сообщил об этом компетентным органам». Злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия и 28 мая 2019 года был объявлен в федеральный розыск. Он был задержан 14 июня 2019 года.

По данным УФСБ, злоумышленник полностью признал вину. В ведомстве отмечают, что поскольку мужчина впервые совершил преступление небольшой тяжести, то постановлением Фрунзенского районного суда Саратова уголовное преследование было прекращено путём назначения судебного штрафа. Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в другом регионе Поволжья, Чувашии, был осуждён житель республики, являющийся уроженцем Таджикистана, который не только оправдывал идеологию международных террористических организаций, но и планировал выехать в одну из арабских стран для участия в боевых действиях. Ему назначено полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, решением суда он на один год лишён права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете. Приговор суда вступил в законную силу.

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