Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM

Следственное управление ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту аварии с пятью погибшими, которая произошла днем 28 июля на 135 километре трассе Санкт-Петербург — Псков.

ДТП в Лужском районе Ленобласти УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

«В рамках возбуждённого дела назначено проведение ряда экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств и причин трагедии», — сообщили в пресс-службе Главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Перспективы привлечения кого-либо к ответственности за это ДТП маловероятны, поскольку оба водителя столкнувшихся автомобилей погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, после лобового столкновения автомобилей Mitsubishi Pajero Sport и KIA Sorento возле населенного пункта Крупели скончались четыре человека, сидевших на передних сиденьях обоих машин. На месте ДТП погибли женщина-водитель KIA и пассажирка этой автомашины, а также водитель и пассажир Mitsubishi, оба мужчины.

Два пассажира KIA — мужчина и женщина, были госпитализированы в больницу, где 29 июля пострадавшая женщина скончалась. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

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